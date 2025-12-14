Добруджа приема Ботев Вр

Отборите на Добруджа и Ботев Враца се изправят един срещу друг в осминафинален двубой от Sesame Купа на България.

Срещата ще се играе днес от 13:00 часа на стадион „Дружба“ в Добрич и ще бъде ръководена от главния съдия Георги Кабаков.

Домакините стигнаха до тази фаза на турнира след убедителна победа със 7:2 като гост на Бдин във Видин. Добруджа завърши календарната година на последно място в класирането на efbet Лига, но ще търси по-добро представяне в турнира за Купата. В последния си шампионатен мач добричлии завършиха 0:0 като гости на ЦСКА 1948 и се намират в серия от пет поредни срещи без победа.

Ботев Враца от своя страна преодоля Загорец с 4:1 в Нова Загора в предишния кръг на надпреварата. Тимът на Тодор Симов се представя стабилно през сезона и заема девето място в efbet Лига с 25 точки. В последните си шампионатни срещи врачани завършиха 0:0 у дома срещу Монтана, а преди това записаха победа с 2:0 над Спартак Варна.

Двата отбора вече се срещнаха през настоящия сезон в първенството, като в двубой от шестия кръг Ботев Враца спечели с 2:0 като гост, а и двете попадения бяха дело на Мартин Петков.

ЕКИПИТЕ

ДОБРУДЖА: Жълти фланелки, зелени гащета, зелени чорапи

БОТЕВ ВРАЦА: Червени фланелки, червени гащета, червени чорапи

БИЛЕТИТЕ

Касите на стадион „Дружба“ отварят в 11:30 часа. Билетите са с цена 15 лева стандартен и 30 лева ВИП билет.

ДОСЕГАШНИТЕ МАЧОВЕ МЕЖДУ ДВАТА ОТБОРА

23.08.2025 Добруджа – Ботев Враца 0:2

25.09.2019 Добруджа – Ботев Враца 0:4 (Купа на България)

28.02.2015 Ботев Враца – Добруджа 0:1 (Втора лига)

02.08.2014 Добруджа – Ботев Враца 2:2 (Втора лига)

29.03.2014 Добруджа – Ботев Враца 0:0 (Втора лига)

30.08.2013 Ботев Враца – Добруджа 1:1 (Втора лига)

