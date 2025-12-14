Русия отпуска стипендии на камбоджански студенти

Правителството на Руската федерация обяви отпускането на 40-60 стипендии на камбоджански студенти и държавни служители за обучение в бакалавърски, специализиращи, магистърски и докторантски програми в Руската федерация.

Според Руския център за наука и култура, предлаганите от стипендията предмети включват: 1 място за специализация в областта на изкуството, културата, музиката, пеенето, киното и др. 3 места за изучаване на гражданска ядрена енергия и сродни специалности като „Ядрена енергия и технологии“, „Физика и астрономия“, „Химия“, „Технология на материалите“, „Машиностроене“, „Химическа технология“, „Приложна геология, минно дело, нефтено и газово инженерство и геодезия“ и др.

4 места за изучаване на медицински специалности и още 32-52 места за изучаване на общи специалности като аеронавтика, машиностроене, строително инженерство, архитектура, информационни науки, международни отношения, политически науки, икономика, мениджмънт, право, околна среда, селско стопанство, туризъм, хранене и повече от 500 други специалности.

Документите, които кандидатите трябва да попълнят, включват: Паспорт (валиден 2 години и 6 месеца към датата на кандидатстване), Потвърждение от общ здравен преглед, потвърждаващо липса на СПИН, хепатит или туберкулоза, издадено от Департамента по академично здравеопазване на Министерството на образованието, младежта и спорта или от държавна болница, Диплома за завършено средно образование или еквивалент за кандидати, кандидатстващи за продължаващо обучение на ниво сертификат или специализиран сертификат (СПЕЦИАЛИСТ). Бакалавърска степен и академичен препис за кандидати, кандидатстващи за продължаващо обучение на ниво магистърска степен, Магистърска степен и академичен препис за кандидати, кандидатстващи за продължаващо обучение на ниво докторант, и други подкрепящи документи (грамоти, медали от състезания, сертификати за чужд език, благодарствени писма и др.), ако има такива.

Забележка: Преводът на дипломи и преписи от академични оценки трябва да се извърши в Министерството на външните работи и международното сътрудничество на Кралство Камбоджа.

Регистрацията за стипендии се извършва чрез уебсайта: https://education-in-russia.com .

Крайният срок за кандидатстване е от датата на това обявление до 15 януари 2026 г.

За повече информация студентите и обществеността могат да се свържат директно с Руския научен и културен център на адрес: бул. „Нородом“ 103 (срещу Министерството на образованието, младежта и спорта).

автор: Сек Сатя

източник: ams.com.kh

