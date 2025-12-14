неделя, декември 14, 2025
86 години от рождението Иван Вуцов

Днес се навършват 86 години от рождението на легендата на „Левски“ и българския футбол Иван Вуцов.

Роден на 14 декември 1939 година в Габрово, Вуцов започва да играе в местния „Янтра“. Докато е в казармата носи екипа на пловдивския „Ботев“. 

През 1960 година преминава в „Левски“ и носи синята фланелка до 1969 година, записвайки 256 мача и 4 гола. Двукратен шампион на България (1964/65 и 1967/68 година) и носител на Купата на страната (1967 година).

Записва 24 мача за националния отбор на България. Участник Световното първенство в Англия през 1966 година.

Като старши треньор ръководи „Левски“ 5 сезона – 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79 и 1979/80. През този период печели шампионската титла (сезон 1978/79 година) и 2 пъти купата на страната – (1976 и 1979 година). 

Под негово ръководство „сините“ елиминират „Аякс“ за Купата на УЕФА и достигат до четвъртфинал с „Барселона“ през 1976 г., където записват победа с 5:4.

Бил е треньор още на „Спартак“ (Варна), „Славия“, „Локомотив“ (Пловдив), „Хайдук“ (Сплит) и националния отбор на България. Класира страната ни на световните финали в Мексико през 1986 година, където стигаме до осминафинал. 

Пенсионира се през 2004 година като изпълнителен директор на БФС.

Големият шампион и обичан от всички ни специалист ни напусна на 18 януари 2019 година и до последно се вълнуваше за случващото се в любимия клуб.

Ръководството, футболистите и служителите на ПФК „Левски“ се покланят пред паметта на Иван Вуцов.

