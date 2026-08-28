ЦСКА пусна билетите за домакинството на Черно море

„Червените“ приемат варненци на 30 август от 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а най-евтините пропуски са по 8 евро

Билетите за двубоя между ЦСКА и Черно море от седмия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 30 август от 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуските вече могат да бъдат закупени онлайн, а от 29 август започва продажбата и на касите на стадиона на ул. „Гурко“, които ще работят между 10:00 и 19:00 часа.

Билети за ЦСКА – Черно море

Билетите са от 8 до 100 евро

Цените на пропуските са 100 евро за ВИП ложа 8 в Сектор А, 20 евро за ложите в Сектор А и 15 евро за останалите места в сектора.

Билетът за Сектор Г струва 8 евро, колкото е и цената за гостуващите привърженици в блок 26 на Сектор Б.

На 29 и 30 август билети ще се предлагат и в официалния магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 между 10:00 и 19:00 часа.

Четири каси ще работят в деня на мача

На 30 август четири каси на ул. „Гурко“ ще отворят в 16:00 часа и ще работят до началото на второто полувреме.

От ЦСКА призоваха привържениците да закупят билетите си предварително, за да бъдат избегнати струпвания непосредствено преди началото на срещата.

Входовете на Националния стадион „Васил Левски“ ще бъдат отворени в 20:00 часа.

Децата до 7-годишна възраст включително могат да влизат безплатно с пълнолетен придружител. Придружителите на деца до 14 години трябва да попълнят необходимата декларация.

Отделна каса за феновете на Черно море

Привържениците на Черно море могат да купят билети онлайн, както и от специално обособена каса пред вход 9, която ще отвори два часа преди началото на мача.

За феновете с увреждания, които се нуждаят от специален достъп, е необходимо предварително подаване на заявка до клуба до 17:00 часа на 29 август, включително информация за придружаващото лице. Достъпът на хора с инвалидни колички ще бъде през вход 26 на Сектор А в 20:15 часа.