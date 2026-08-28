България U20 с четвърта поредна победа и крачка до Евро 2026

Младите „лъвове“ разгромиха Беларус с 3:0 в София, а Александър Манушев блесна с 25 точки

Мъжкият национален отбор на България до 20 години продължава без загуба в квалификациите за Европейското първенство. Селекцията на Венцислав Симеонов постигна четвърта поредна победа, след като се наложи убедително над Беларус с 3:0 (25:16, 25:16, 25:19) в столичната зала „Христо Ботев“.

Успехът на практика гарантира на младите български волейболисти класиране за Европейското първенство още преди последния им двубой от квалификационния турнир.

България доминира от самото начало

Националите започнаха отлично и бързо поведоха с 6:1 в първата част. Стабилното посрещане, агресивният сервис и ефективната атака позволиха на България да контролира играта и да спечели гейма с 25:16.

Превъзходството продължи и във втората част. „Лъвовете“ запазиха спокойствие и постоянство във всички елементи, постепенно увеличиха преднината си и отново затвориха гейма при 25:16.

Беларус не успя да промени развоя и в третата част. Българите останаха концентрирани, диктуваха темпото и стигнаха до 25:19, с което оформиха категоричното 3:0.

Александър Манушев отново над всички

Александър Манушев беше най-резултатният български състезател с 25 точки. Диагоналът изигра поредния си силен мач в квалификационния турнир и отново показа висока ефективност в нападение.

Финал срещу Русия за перфектен турнир

България ще завърши участието си в квалификациите с двубой срещу Русия на 29 август от 20:00 часа в зала „Христо Ботев“.

При нов успех възпитаниците на Венцислав Симеонов ще приключат турнира без нито една загуба и ще сложат отличен край на успешната си квалификационна кампания.