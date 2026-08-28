Пезешкиан: Иран е готов да отвори Ормузкия проток при изпълнение на ангажиментите от САЩ

Иранският президент заяви, че Оман приема управлението на стратегическия морски път да бъде съобразено с договореностите от Исламабад

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че оманската страна приема позицията, според която Ормузкият проток трябва да бъде управляван в съответствие с меморандума от Исламабад.

По думите му постигнатото по-рано разбирателство е пропаднало заради клауза, свързана с Ормузкия проток, в която не са били спазени поставените от Иран условия.

Техеран поставя условия пред Вашингтон

Пезешкиан посочи, че Иран е готов да предприеме действия за отваряне на маршрута през Ормузкия проток, ако Съединените щати изпълнят поетите според Техеран ангажименти.

Сред посочените от иранския президент условия са премахване на блокадата и санкциите, включително ограниченията върху петрола и петролния сектор, освобождаване на ирански финансови средства, както и прекратяване на огъня в Ливан.

„Ако Америка изпълни ангажиментите си, ние също, в съответствие с политиката на държавата, ще отворим маршрута през Ормузкия проток“, заяви Пезешкиан според предоставения ирански текст.

Ормузкият проток има ключово значение за международните енергийни доставки, поради което всяко развитие около режима на корабоплаване през него има отражение далеч извън региона.

Предоставеният източник представя позицията на иранския президент и не съдържа реакция от САЩ или Оман относно твърденията за поетите ангажименти и съдържанието на споменатия меморандум.