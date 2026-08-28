Автогол лиши Славия от победата срещу Септември

Емил Стоев даде аванс на „белите“ секунди след почивката, но попадение в собствената врата на Дейвид Малембана оформи крайното 1:1

Славия и Септември София завършиха 1:1 в двубой от седмия кръг на Първа лига на стадион „Александър Шаламанов“. Двата гола паднаха през второто полувреме, като „белите“ поведоха чрез Емил Стоев, а девет минути по-късно автогол на Дейвид Малембана възстанови равенството.

След поделените точки Септември вече има 8 точки, а Славия е със 7.

Малко положения преди почивката

Първото полувреме премина при сравнително ниско темпо и без много чисти голови възможности.

Една от най-добрите ситуации се откри пред Септември в 40-ата минута. Грешка на Дейвид Малембана позволи на Галин Иванов да овладее топката и да намери Андре Либерал. Той остана сам срещу Иван Андонов, но не успя да затрудни сериозно стража на Славия.

В добавеното време гостите имаха претенции за дузпа за игра с ръка, но съдията Михаел Павлов не посочи бялата точка.

Емил Стоев даде аванс на Славия

„Белите“ започнаха по възможно най-добрия начин второто полувреме. По-малко от 30 секунди след подновяването на играта Умаро Балде изведе Емил Стоев в наказателното поле.

Стоев се освободи от съперник и с точен удар по земя към десния ъгъл откри резултата за 1:0.

Радостта на домакините обаче продължи само девет минути.

Автогол върна Септември в мача

В 55-ата минута Божидар Пенчев изпрати топката в наказателното поле, а Галин Иванов я продължи с подаване по земя. Иван Андонов не успя да изчисти опасността, а в последвалата ситуация Дейвид Малембана прати топката в собствената си врата – 1:1.

Малко след изравнителното попадение Септември можеше да стигне и до пълен обрат, но Андонов се намеси при удар на Галин Иванов.

Септември натисна в края

В заключителните минути гостите бяха по-активният отбор и потърсиха победното попадение, но отбраната на Славия издържа.

Така столичното дерби в „Овча купел“ завърши 1:1, а двата отбора прибавиха по една точка към актива си.