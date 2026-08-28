Левски поиска проверка от УЕФА заради отношението към българските фенове в Атина

„Сините“ твърдят, че гръцката полиция е използвала прекомерна сила и сълзотворен газ, а привържениците са били подложени на унизително отношение преди, по време и след мача с АЕК

ПФК Левски излезе с остра позиция за организацията и действията на гръцките правоохранителни органи по време на гостуването на АЕК в Атина на 26 август. От клуба настояват УЕФА да извърши пълна проверка на мерките за сигурност и организацията на срещата и при установени нарушения да предприеме необходимите дисциплинарни действия.

От Левски заявяват, че са събрали информация за „грубо, насилствено, унизително и дискриминационно отношение“ към българските привърженици. Твърденията са част от официалната позиция на клуба.

Левски твърди, че в автобус е използван сълзотворен газ

Според „сините“ прекомерна физическа сила е била използвана още в зоната, където българските фенове са се събрали, преди да бъдат ескортирани до стадиона.

От клуба твърдят още, че по време на придвижването към съоръжението гръцки полицаи са пуснали сълзотворен газ в един от автобусите, без действията да са били предизвикани от привържениците на Левски.

В позицията се посочва и друг сериозен проблем. При подхода към гостуващия сектор българските фенове според клуба са останали без достатъчна охрана и са били замеряни с камъни и бутилки от местни привърженици.

Клубът: Феновете бяха заключени без достъп до елементарни нужди

Левски изразява недоволство и от условията в сектора за гости. Според клуба привържениците са били струпани в ограничено пространство, докато едновременно с това три реда са останали празни.

След края на срещата феновете са били задържани в сектора, като по твърдения на Левски не им е бил осигурен достъп дори до тоалетна и течаща вода.

„Не бихме могли да приемем обяснението, че гостуващите фенове представляват рисков фактор от гледна точка на безопасността и подобни крайни действия на специалните части в южната ни съседка са част от футболната екзотика“, заявяват от клуба.

Сигнал и за отношението към български журналисти

Левски отправя критики и към отношението към акредитирани представители на български медии. Според позицията журналистите са били възпрепятствани да изпълняват професионалните си задължения и са били принудени да се придвижват пеша с тежко оборудване.

Клубът твърди още, че по пътя си те са били обиждани и замеряни с предмети от местни фенове.

Левски сезира делегата и настоява за действия от УЕФА

Представител на българския клуб е уведомил делегата на срещата и официално е вписал възражения срещу организацията и твърдяната прекомерна употреба на сила.

Левски настоява УЕФА да извърши пълна проверка и да предприеме необходимите действия спрямо домакина, ако бъдат установени нарушения.

От клуба очакват и българското Министерство на външните работи да поиска от гръцките власти официална информация за действията на полицията.

В позицията се прави сравнение с първата среща в София на 18 август, за която от Левски посочват, че е преминала без инциденти въпреки многобройната гостуваща агитка.

Към момента представеният текст съдържа позицията на ПФК Левски и не включва официален отговор от гръцката полиция, АЕК или УЕФА по отправените обвинения.