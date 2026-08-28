„Картини от селото“ оживяват Родопите с живопис, кино и човешки истории

Интерактивният проект на Красимир Марчев гостува в Момчиловци на 29 август с 14 картини и документален филм, а входът е свободен

Живопис, документално кино, родопски фолклор и съвременни технологии се срещат в интерактивния мултимедиен проект „Картини от селото“, който ще гостува в Момчиловци на 29 август. Домакин на събитието е Народно читалище „Светлина – 1925“.

Автор и продуцент на проекта е Красимир Марчев, а изложбата ще може да бъде разгледана през целия ден.

Един от основните акценти в програмата е 30-минутен документален филм, който събира автентични човешки истории и моменти от живота в родопските села Славейно, Кутела, Соколовци, Левочево и Писаница.

14 картини разказват истории чрез QR кодове

Арт инсталацията включва 14 живописни платна, създадени на място по време на снимките.

Всяка картина има собствен QR код, чрез който посетителите могат да достигнат до съответните видеоепизоди в 4K качество.

Така традиционната живопис се свързва със съвременните технологии, а гостите могат не само да видят родопските пейзажи, но и да се запознаят с местния фолклор, носии, хора и духовен живот.

Интерактивният формат прави съдържанието по-достъпно и за чуждестранните посетители на събитието.

102-годишният бай Димитър разказва своята рецепта за дълголетие

Сред най-емоционалните моменти във филма е срещата със 102-годишния бай Димитър от село Славейно.

Пред камерата той разказва за живота си, споделя своята рецепта за дълголетие и житейската мъдрост, натрупана през повече от век.

Посетителите ще имат възможност и да откупят оригинални платна от колекцията по време на изложбата.

От Родопите до платформата на Мадона

Красимир Марчев има над 20 години опит във визуалните изкуства, сценографията и видеопроизводството.

През 2013 г. пет негови проекта са включени в глобалната платформа на Мадона ArtForFreedom („Изкуство за свобода“).

Според предоставената информация поп иконата коментира негов проект, посветен на бургаския мост, с думите: „Мостовете са добра метафора за свободата. Харесва ми. Искам да мина по този мост“.

Проект за съхраняване на родопската памет

„Картини от селото“ насочва вниманието към малките населени места и хората, които пазят техните истории, традиции и памет.

Реализирането на проекта е възможно с целева подкрепа за българската култура, осигурена от Национален фонд „Култура“.

Изложбата в Народно читалище „Светлина – 1925“ в Момчиловци е на 29 август, а входът е свободен.