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Затварят част от ул. „Оборище“ за три седмици заради ремонт

Недялко Тенев

Временната организация на движението влиза в сила на 31 август и ще продължи до 21 септември

Част от ул. „Оборище“ ще бъде затворена за движение на автомобили за близо три седмици заради строително-ремонтни дейности.

Ограничението влиза в сила от 15:30 часа на 31 август и ще продължи до 16:00 часа на 21 септември.

Кой участък ще бъде затворен?

Движението на превозни средства ще бъде преустановено по ул. „Оборище“ в участъка между ул. „Войнишка“ и ул. „Петко Каравелов“.

За района ще бъде въведена временна организация на движението, с която водачите трябва да се съобразяват до приключването на ремонтните дейности.

Шофьорите се призовават да следват поставената пътна сигнализация и при възможност предварително да избират алтернативни маршрути.

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