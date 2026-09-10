ЦСКА иска сурови наказания след удар със стъклена бутилка по служител на клуба

От „червените“ твърдят, че извършителят на инцидента по време на финала за Суперкупата вече е идентифициран

ЦСКА ще сезира футболните органи и ще потърси персонална отговорност след инцидент по време на финала за Суперкупата на България, при който служител на клуба е бил ударен в главата със стъклена бутилка.

Според позицията на „червените“ служителят е бил сред официалните лица за двубоя, а бутилката е хвърлена от централния сектор на Националния стадион. От клуба съобщават и за множество други хвърлени предмети, както и за опити за навлизане на пистата, обиди и заплахи към техни представители.

От ЦСКА заявиха, че извършителят на удара вече е идентифициран чрез охранителните камери на стадиона и клубът ще настоява той да понесе персонална отговорност.

„Подобни вандалски прояви няма как да бъдат оставени без последствия“, се посочва в позицията.

ЦСКА ще сезира дисциплинарните органи и настоява за адекватни мерки от Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и държавните институции.

От клуба посочват още, че въвежданата система за регистрация на феновете на стадион „Българска армия“ цели по-бързото идентифициране и санкциониране на извършители при подобни инциденти.

„Вандалщината няма цвят – тя е бич за всички, които обичат футбола и спорта“, заявяват от ЦСКА и призовават институциите да предприемат действия срещу агресията по стадионите.