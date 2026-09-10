Нови огнища на шарка по овцете и козите в Хасковско, въвеждат ограничения в седем общини

Засегнати са животновъдни обекти в селата Тянево и Светослав, около огнищата са определени защитна и надзорна зона

Огнища на шарка по овцете и козите са установени в животновъдни обекти в село Тянево, община Симеоновград, и село Светослав, община Стамболово. Заради ситуацията заместник областният управител на Хасково Виктор Марев свика заседание на Областната епизоотична комисия.

В Тянево това е пети случай на заболяването в животновъден обект. В засегнатото стопанство са били отглеждани 390 дребни преживни животни. Огнището е ликвидирано и е извършена пълна дезинфекция.

В Светослав заболяването е установено в обект с 66 овце, където също са предприети мерки за ликвидиране на огнището и дезинфекция.

По заповед на Българската агенция по безопасност на храните са въведени ограничения за придвижването и транспортирането на възприемчиви животни и зародишни продукти от овце и кози. Дребните преживни животни в засегнатите населени места трябва да бъдат отглеждани на оборен режим.

Предвиждат се още ежеседмични клинични прегледи на животните, актуализиране на данните във ВетИС и засилен контрол върху животновъдните обекти. Суровото мляко трябва да се изкупува и преработва единствено в преработвателно предприятие в ограничителната зона.

След заседанието е разпоредено свикване на общинските епизоотични комисии в Симеоновград, Стамболово, Харманли, Тополовград, Хасково, Маджарово и Ивайловград. В тези общини попадат населени места от определените 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнищата.

Собствениците на овце и кози ще бъдат информирани за признаците на заболяването и мерките за биосигурност. При съмнение за заразяване или установена смъртност те трябва незабавно да уведомят официален ветеринарен лекар.