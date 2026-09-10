четвъртък, септември 10, 2026
Последни:
Региона

Нови огнища на шарка по овцете и козите в Хасковско, въвеждат ограничения в седем общини

Недялко Тенев

Засегнати са животновъдни обекти в селата Тянево и Светослав, около огнищата са определени защитна и надзорна зона

Огнища на шарка по овцете и козите са установени в животновъдни обекти в село Тянево, община Симеоновград, и село Светослав, община Стамболово. Заради ситуацията заместник областният управител на Хасково Виктор Марев свика заседание на Областната епизоотична комисия.

В Тянево това е пети случай на заболяването в животновъден обект. В засегнатото стопанство са били отглеждани 390 дребни преживни животни. Огнището е ликвидирано и е извършена пълна дезинфекция.

В Светослав заболяването е установено в обект с 66 овце, където също са предприети мерки за ликвидиране на огнището и дезинфекция.

По заповед на Българската агенция по безопасност на храните са въведени ограничения за придвижването и транспортирането на възприемчиви животни и зародишни продукти от овце и кози. Дребните преживни животни в засегнатите населени места трябва да бъдат отглеждани на оборен режим.

Предвиждат се още ежеседмични клинични прегледи на животните, актуализиране на данните във ВетИС и засилен контрол върху животновъдните обекти. Суровото мляко трябва да се изкупува и преработва единствено в преработвателно предприятие в ограничителната зона.

След заседанието е разпоредено свикване на общинските епизоотични комисии в Симеоновград, Стамболово, Харманли, Тополовград, Хасково, Маджарово и Ивайловград. В тези общини попадат населени места от определените 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнищата.

Собствениците на овце и кози ще бъдат информирани за признаците на заболяването и мерките за биосигурност. При съмнение за заразяване или установена смъртност те трябва незабавно да уведомят официален ветеринарен лекар.

Вижте още

Дублиращият отбор на Ботев Пловдив гостува на Гигант Съединение

Недялко Тенев

МЗХ търси възможности за облекчаване на търговията и износа на живи свине

Недялко Тенев

МЗХ търси възможности за облекчаване на търговията и износа на живи свине

Недялко Тенев

Pin It on Pinterest