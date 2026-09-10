Плевен събира български и международни музиканти за юбилейния Есенен джаз фест

Десетото издание на фестивала ще се проведе от 10 до 12 септември в парка на Регионалния исторически музей при свободен вход

Плевен е домакин на десетото юбилейно издание на Есенния джаз фест, който започва днес, 10 септември, и ще продължи до 12 септември. Всички събития ще се проведат в парка на Регионалния исторически музей, а входът е свободен.

В тридневната програма са включени концерти на български и международни изпълнители, джем сешъни, джаз танци, творчески работилници и майсторски класове.

Още в първата вечер на сцената ще излязат Прея с нейния бенд, както и „Александър Михайлов и неговата патърдия“. На 11 септември публиката ще чуе Акустик трио на Ангел Демирев, както и Христо Йоцов, Борислав Йоцов, Надежда Йоцова и Димитър Карамфилов със струнен квартет на Плевенската филхармония.

Финалният ден – 12 септември, включва майсторски клас с китариста Ангел Демирев, семинар и демонстрации по джаз танци и арт занимания. Вечерната програма ще започне с пианиста Константин Костов и приятели „German Connection“, а от 21:00 часа ще се представи джаз квинтет от Германия.

Фестивалът ще бъде съпътстван от арт базар, изложба, зона за игри и релакс, както и предложения за храна и напитки.

Пространството ще бъде отворено за посетители от 17:00 до 22:00 часа на 10 и 11 септември, а на 12 септември – от 10:00 до 22:00 часа.

Организатор на Есенния джаз фест е Община Плевен.

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