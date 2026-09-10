Шанхайската филмова академия подкрепи Младежкия фестивал на НАТФИЗ в Бургас

Първото издание на фестивала на НАТФИЗ и Община Бургас предлага театър, кино, танц, изложби и младежка конференция при свободен вход

Първото издание на Dream Fest бе официално открито в Бургас. Фестивалът, организиран от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Община Бургас, събира студенти, преподаватели, артисти и представители на културния живот.

Под мотото „Бургас е в главната роля!“ различни пространства в града ще бъдат сцена за театър, кино, танц, куклено изкуство, фотография и сценография. Програмата включва спектакли, филмови прожекции, изложби и първата Младежка конференция за театър и кино. Всички събития са с вход свободен.

Сред международните гости на откриването беше делегация от Шанхайския институт за изследване и развитие на киното, водена от изпълнителния му директор проф. Хе Ксияодзин.

Заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. д-р Пенко Господинов посочи, че идеята академията да има собствен студентски филмово-театрален фестивал се развива от няколко години, а подкрепата на Община Бургас е позволила Dream Fest да стане част от културната програма на града. Амбицията е фестивалът да развива и международни партньорства с академии от Европа, Черноморския регион и Шанхай.

Сред акцентите в програмата е театърът на плажа. На 12 септември студентите от IV курс „Актьорство за драматичен театър“ от класа на проф. Здравко Митков ще представят спектакъла „Сауна“.

На 11 и 12 септември в Международния конгресен център ще се проведе и първата Младежка конференция за театър и кино. Тя ще включва дискусии, кръгли маси и практически ателиета, посветени на театъра, киното, сценографията, танца и анимацията.

От името на кмета Димитър Николов участниците бяха приветствани от заместник-кмета Михаил Ненов, който определи младостта и изкуството като основни двигатели на инициативата и пожела подготовката за второто издание да започне веднага след края на фестивала.