Шишков: „Хемус“ ще стигне до Велико Търново до три години, а година по-късно – до Търговище

Представители на 20 общини от Северна България поискаха ускоряване на изграждането на автомагистралата

Автомагистрала „Хемус“ трябва да достигне до Велико Търново в рамките на две години и половина до три години, а около година по-късно да бъде изградена до Търговище. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков по време на работна среща с представители на местната власт от Северна България.

Дискусията беше организирана от МРРБ и Националното сдружение на общините в Република България, а домакин беше кметът на Велико Търново Даниел Панов.

В срещата участваха представители на 20 общини от областите Велико Търново, Ловеч, Плевен, Търговище, Разград, Габрово и Русе. Община Разград беше представена от заместник-кмета и изпълняващ функциите на кмет Полина Иванова и директора на дирекция „Строителство и устройство на територията“ инж. Христо Христов.

Участниците са се обединили около позицията, че строителството на автомагистрала „Хемус“ трябва да продължи с ускорени темпове.

Министър Шишков посочи, че развитието на инфраструктурата в Северна България е сред приоритетите на правителството и МРРБ.

„Северът не е забравен и ще бъде компенсиран, за да бъде равнопоставен на инфраструктурната карта спрямо Южна България“, заяви регионалният министър.