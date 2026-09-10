Европейският съвет по иновациите организира информационен ден в София

Стартъпи, развиващи се компании и изследователи ще научат повече за възможностите за европейско финансиране на иновации

Европейският съвет по иновациите (EIC) организира информационен ден в София на 29 октомври 2026 г., насочен към стартъпи, бързо развиващи се компании и изследователи.

По време на събитието ще бъдат представени актуалните възможности за подкрепа и финансиране на иновативни проекти. Участниците ще получат информация за целия път в рамките на EIC – от Pathfinder през Accelerator до STEP.

Предвидени са и срещи с основатели на компании, изследователи, инвеститори и представители на екипите, които управляват европейските програми.

Специален акцент ще бъде поставен върху компаниите и научните екипи, разработващи deep tech технологии с висока научна и инженерна сложност в България и региона.

Информационният ден е част от инициативата Crossroads и ще даде възможност на участниците да получат практически насоки за това коя от програмите е най-подходяща за техния бизнес или научноизследователски проект.

Регистрацията за събитието вече е отворена. Формуляр за регистрация за EIC Sofia 2026

Организаторите напомнят, че крайният срок за кандидатстване по Pathfinder Challenges е 28 октомври, ден преди информационното събитие в София.