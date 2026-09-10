Димитър Васев празнува 61-вия си рожден ден

Изпълнителният директор на Локомотив София има 270 мача като футболист на „червено-черните“

Изпълнителният директор на Локомотив София Димитър Васев навършва 61 години. От клуба поздравиха дългогодишния футболист и треньор на „червено-черните“ по повод рождения му ден.

Васев е сред разпознаваемите фигури в историята на Локомотив. Като футболист записва 270 мача за клуба, а като капитан е част от отбора, спечелил Купата на България през сезон 1994/1995.

След края на състезателната си кариера той се завръща в клуба като помощник-треньор, а впоследствие поема и поста старши треньор. Под негово ръководство Локомотив София печели бронзовите медали през сезон 2014/2015, а Васев получава отличието „Треньор на годината“ в „А“ група.

От това лято Димитър Васев заема поста изпълнителен директор на Локомотив София.

От клуба му пожелаха здраве, щастие и успехи по случай личния празник.