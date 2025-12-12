Ботев Вр с изненада за феновете

В неделя Ботев гостува на Добруджа в последен мач за годината в турнира за Купата на България

Съвместно с Община Враца сме подготвили специална изненада за нашите фенове!

Гледай мача НА ЖИВО на огромен екран на площад „Христо Ботев“, точно до Коледния базар!

А за любителите на кънките – БЕЗПЛАТНО пързаляне за всички малки и големи ботевци!

Единственото условие: ела в дрескод „Ботев Враца“ – тениска, анцуг или яке на любимия клуб.

Кога? 14 декември, между 12:00 и 15:00 ч.

Къде? Площад „Христо Ботев“, Враца

Да направим празничната атмосфера още по-ботевска! Очакваме ви!

