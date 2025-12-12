Община Хасково подпомогна с еднократна помощ 213 семейства за новородено или осиновено дете през 2025г.
На последното си заседание за 2025 година Комисия, назначена от кмета на Община Хасково, разгледа постъпилите заявления за получаване на еднократна финансова помощ за живородено или осиновено дете в община Хасково.
Разгледани са постъпилите нови 35 заявления. От тях за получаване на еднократната помощ са одобрени 29. 6 искания са получили отказ поради несъответствие с Правилника за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете. Съгласно решение на Общински съвет – Хасково еднократната финансова помощ за 2025 г. е в размер на една минимална работна заплата или 1077 лв. Сумата се изплаща по банков път. За цялата година Комисията е разгледала общо 239 заявления. Подпомогнати са 213 семейства, а общата сума, изплатена на семействата на новородените или осиновени деца от бюджета на Община Хасково е 226 158 лева.
Документи за кандидатстване за помощта могат да се подават до 6 месеца от раждането или осиновяването на детето, като заявителите трябва да отговарят на изискванията на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково.
Правилникът е публикуван на сайта на Община Хасково: https://www.haskovo.bg/bg/deystvashti-naredbi-i-pravilnitsi/pravilnik-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-finansova-pomosht-za-zhivorodeno-ili-osinoveno-dete-na-teritoriyata-na-obshtina-haskovo