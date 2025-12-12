Заповядайте на специалния куиз
Габрово – град на традиции, хумор, иновации и неподражаем дух.
Тази година отбелязваме 165 години от обявяването му за град – повод да си спомним, да се гордеем и да отпразнуваме заедно нашата история.
Заповядайте на специалния куиз, посветен на забележителните моменти, личности и легенди от миналото на Габрово.
На 18 декември 2025 г., от 18:00 часа, ви очаква вечер, изпълнена с емоции, забавление и открития.
Не пропускайте – елате да се потопим в духа на града ни и да направим вечерта незабравима!