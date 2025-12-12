Разследват сигнал за проявена жестокост към куче

Под ръководството на Районна прокуратура-Ловеч се извършва проверка по преписка, образувана на 11.12.2025 г., по сигнал на Д.Д. във връзка с публикации в социалните мрежи за проявена жестокост към куче.

В рамките на същия ден в прокуратурата са последвали множество други сигнали за същия случай, получени на електронна поща.

На същата дата е възложена проверка по преписката от дежурен прокурор в Териториално отделение-Троян.

Разпоредено е събиране на данни за извършено престъпление по чл. 325б, ал. 1 от НК

Понастоящем е установено, че случаят, станал достояние чрез социалните мрежи, е от месец август 2025 г.

Лицето, за чиято съпричастност в извършване на деянието са събрани данни, е установено и задържано за срок до 24 часа по ЗМВР.

