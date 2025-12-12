Остават четири дни до края на срока за участие в конкурса „Коледната магия на Шумен“.

С наближаването на коледните празници се отчита все по-висок интерес на гражданите и фирмите в надпреварата. Шуменци вече изпращат своите коледни украси в различните категории, обявени по регламент. Припомняме, че те бяха за най-красиво украсена сграда или фасада, двор или външно пространство, населено място, украса от природни и рециклирани материали и за цялостна концепция и принос към празничната атмосфера.

Изпратените снимки и видеа на украсите се публикуват във фейсбук страницата на Общината.

Конкурсът бе обявен на 11 ноември 2025 г. В него могат да се включат всички, които искат да добавят личен принос към коледния дух в общината, в т.ч. образователни институции, етажни собствености, бизнес и административни сгради, търговски обекти, културни институции и организации, пенсионерски клубове, здравни и медицински заведения и обекти, социални центрове и услуги, индивидуални и групови участници, цели населени места от община Шумен и др.

Заявленията за участие се подават в срок до 17:00 часа на 15 декември, понеделник, на e-mail: e.dimcheva@shumen.bg. Между 15 и 30 декември 2025 г. комисия ще разгледа подадените кандидатури – на място и по приложените снимки/ видеоклипове.

Всеки участник ще получи сертификат. Класираните от първо до трето място ще получат награди.

Конкурсът е под мотото „Украси, сподели, усмихни се!“ и се координира от Дирекция „Образование, наука и култура“ в Община Шумен.

