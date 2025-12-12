Музеят на невъзможното в Бургас открива нов сезон с изцяло обновени инсталации

Бургас посреща празниците с една от най-уникалните и вдъхновяващи атракции в България – Музея на Невъзможното.

След поредното обновяване и добавяне на нови интерактивни пространства, музеят кани жителите и гостите на града да преживеят празниците по един по-различен, забавен и невъзможен начин.

Ето какво е новото тази зима:

– AR Пясъчник – „Създай своя свят“ – чрез добавена реалност пясъкът оживява, различни форми, планини и езера се появяват под ръцете на посетителите.

– Кът за игри и предизвикателства – идеален за семейства. Тества логика, наблюдателност и координация чрез серия от забавни задачи.

– Коледна инсталация за семейни снимки – вълшебно пространство, създадено специално за празниците – идеално за спомени и празнични кадри.

– Стената с научни експерименти – nовото пространство „Стена на науката“ представя кратки визуални демонстрации на реални физични явления. Светлина, движение, оптика и енергия оживяват по начин, който прави науката лесна, зрелищна и забавна за деца и възрастни.

Чакат ви и класическите и любими илюзии – Infinity Mirror Room, Beuchet Chair, обърната стая, Impossible Station и още десетки визуални приключения.

Празниците са моментът за общо изживяване, което събира семействата и създава спомени. Музеят на Невъзможното предлага интерактивно пътешествие, което провокира въображението и носи истинска емоция.

През празничните седмици музеят представя нови атракции, тематични декорации и специални предложения. Ако не сте идвали – сега е идеалният момент. А ако сте били – очакват ви изцяло нови преживявания!

