Janet Jewels – Любов към бижутата, превърната в история на успеха

Водещите на наградите (Красимир Недялков, Джулия Андонова и Недко Пазвантов) ще блестят в бижутата на Janet Jewels

Елегантност, стил, страст и вдъхновение – това са само част от думите, които описват бранда Janet Jewels. Зад тази вече утвърдена марка стои харизматичната Жанета Петкова – жена с безпогрешен усет към красотата и изяществото, основател и създател на Janet Jewels.

Историята на марката започва през 2003 г. в София, водена от едно просто, но силно чувство – любовта. Любов към всичко красиво, към блясъка, към усещането за Dolce Vita – онзи неуловим стил, който съчетава достъпен лукс, женственост и финес.

„Да носиш бижу трябва да бъде като да носиш усмивка – естествено, леко, но с присъствие“, казва Жанета. И именно нейните бижута се носят така – с широка усмивка и едва прикрита еуфория, с усещане за самочувствие, класа и собствен стил.

Janet Jewels не е просто марка – това е продължение на самата създателка. Жанета Петкова е събирателен образ на елегантност, независимост и добър вкус. Тя е позната с таланта си да открива най-доброто от италианските и световни топ дизайнери и да го предлага на българския пазар на достъпни цени – нещо, което прави вече повече от две десетилетия.

Нейните бижута се отличават с харизма и загадъчност, носят усещане за уникалност и притежание, като всяко едно от тях разказва своя малка история – история за стил, израз на индивидуалност и усещане за женственост.

Днес Janet Jewels е не просто бранд – това е успешен бизнес и женско предизвикателство, увенчано с признание. През 2025 г. Жанета Петкова е сред призьорите в ТОП 10 Награди за мода, шоу и бизнес – престижно събитие, организирано от Красимир Недялков, което ще се състои на 10 октомври 2025 г. в хотел „Милениум“, София.

Водещите на наградите – Красимир Недялков, Джулия Андонова и Недко Пазвантов, ще блестят в изящните бижута на Janet Jewels, демонстрирайки по този начин красотата и стила, които марката налага.

Жанета Петкова продължава да вдъхновява със своя почерк, присъствие и усещане за красота. А Janet Jewels остава символ на онзи достъпен лукс, който всяка жена заслужава да си позволи – с финес, класа и стил.

