Две коледни ателиета ви очакват този уикенд в Бургас

Най-празничната точка на Бургас – Етно кафене и музей, ще се превърне в коледна работилница този уикенд.

Две събития в партньорство с Coworking Family Burgas ви очакват на 13 и 14 декември! Те са с предварително записване на Viber: +359 87 6944618.

Готови ли сте за Art Soirée – рисуване с вино в съботния ден? От 13:00 часа ще рисуваме вълшебен „Коледен венец” с акрилни бои. Традицията произлиза от предхристиянския фолклор на германските народи, а по-късно е възприета от християнството. Коледният венец символизира вечност, надежда, топлина и семейна защита, като кръглата му форма без начало и край олицетворява вечния живот и Бог. Закачането му на вратата е символ на посрещане на коледното настроение и покана за късмет и благополучие. Максималният брой участници в арт ателието е 12, а продължителността е до 3 часа. Участието в събитието с менторство, всички материали и чаша вино е на стойност 45 лв.

На следващия ден, 14 декември, празничната магия продължава с празнично крафт ателие – коледна сурвачка. Отново в уютната коледна атмосфера на Етно-кафене с топъл чай и коледна музика в сърцето на Бургас ще сбъднем нашето мечтано ателие за сурвачки – богато, пъстро, коледно и уютно. Всяка сурвачка ще е уникална, заредена със здраве, щастие и благополучие!

Какво да очаквате:

– Творчески процес: Ще имате възможност да се научите как да изработвате красиви сурвачки с помощта на различни материали.

– Познания за традицията: включва и информация за значението на сурвачката и коледарските обичаи.

– Практическа насоченост: ще можете да изработите своя собствена сурвачка и да я вземете като сувенир или подарък.

Кой може да се включи: всички деца, родители, баби, дядовци или близки! Продължителността е 2 часа и 30 минути. Подходящо за деца от 3 до 18+ години с / без придружител в зависимост от възрастта, а входната такса е 25 лв.

Повече информация за всички актуални събития може да намерите и тук: https://www.facebook.com/ethnocomplexburgas

