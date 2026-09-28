Ботев Пд среща Септември Сф в контрола при свободен вход
„Канарчетата“ ще използват паузата в шампионата за приятелски двубой на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“
Ботев Пловдив ще се изправи срещу Септември София в контролна среща по време на паузата в шампионата.
Приятелският двубой ще се проведе в петък, 2 октомври, от 16:00 часа на Футболен комплекс „Никола Щерев – Старика“.
Срещата ще даде възможност на двата отбора да поддържат игровия си ритъм по време на прекъсването на първенството.
От Ботев Пловдив обявиха, че входът за фенове и журналисти ще бъде свободен.
Така привържениците на „канарчетата“ ще могат да проследят на живо проверката срещу столичния тим.