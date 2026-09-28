Русе посрещна европейския шампион Радослав Росенов със Златна значка

Кметът Пенчо Милков отличи боксьора след европейската му титла в категория до 60 кг, а Росенов вече гледа към световния и олимпийския връх

Кметът на Русе Пенчо Милков връчи Златна значка „Русе“ на европейския шампион по бокс Радослав Росенов, който спечели титлата в категория до 60 кг.

Официалното посрещане на спортиста след завръщането му от Европейското първенство в София се състоя в залата на Боксов клуб „Русе“. На церемонията присъстваха треньорите Илия Сяров и Съби Събев, както и представители на ръководството на клуба.

„Признание и уважение към хората, прославили града си“

Кметът Пенчо Милков подчерта, че отличието е символ на уважението на Русе към постиженията на европейския шампион.

„Отличието е признание и уважение към хората, прославили града си. То е и обещание, че Русе ще бъде до теб и в моментите на победа, и когато пътят стане труден. А за най-малките русенци значката е знак, че мечтите си заслужават усилията“, заяви Милков.

Той отправи благодарности и към треньорите и екипа на Росенов за подготовката и подкрепата през годините.

По думите на кмета Русе има привилегията да разчита на треньори, които не търсят бързи резултати, а работят за изграждането на дългосрочни победители.

Успех, изграден с години дисциплина

Илия Сяров и Съби Събев поздравиха своя състезател и подчертаха, че европейската титла е резултат от години на дисциплина, последователност и силен характер.

Двамата благодариха на Община Русе за подкрепата, като посочиха, че подобни жестове дават допълнителна мотивация на младите спортисти да продължават развитието си и да вярват в собствените си възможности.

Пенчо Милков увери, че местната администрация ще продължи да подкрепя спорта в града, тъй като той има важна роля за изграждането на устойчивост и самоувереност сред младите хора.

Росенов: Целта са световната и олимпийската титла

За Радослав Росенов европейският връх обаче не е крайната цел.

Боксьорът заяви, че спечелената титла е само следваща стъпка към голямата му мечта – да донесе в Русе световна и олимпийска титла в категория до 60 кг.

След европейския триумф и признанието от родния град Росенов продължава пътя си с амбиция за още по-големи успехи на световната и олимпийската сцена.