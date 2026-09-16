Билетите за мачовете на България U21 срещу Португалия и Шотландия вече са в продажба
Младежките национали ще изиграят двете европейски квалификации на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик
Билетите за предстоящите домакински срещи на младежкия национален отбор на България до 21 години срещу Португалия и Шотландия вече са пуснати в продажба.
И двата двубоя от европейските квалификации ще се проведат на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.
Първата среща е на 25 септември от 18:30 часа, когато България U21 ще посрещне Португалия U21. На 6 октомври от 19:30 часа младите български национали ще се изправят срещу Шотландия U21.
Билети за двата мача могат да бъдат закупени онлайн, както и от партньорската мрежа на Eventim България.
Билети за България U21 – Португалия U21
Билети за България U21 – Шотландия U21
Подкрепата от трибуните ще бъде важна за „лъвчетата“ в битката им в европейските квалификации.