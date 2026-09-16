Инициативният комитет на Йотова и Вълчев се разграничи от публичното изнасяне на лични данни

От комитета определиха решението на журналиста Валерия Велева да се оттегли като правилно и призоваха предизборната кампания да бъде съсредоточена върху реалния обществен дебат

Инициативният комитет, издигнал кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, заяви, че категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от конкретните случаи, за които те се отнасят.

Позицията идва след решението на журналиста Валерия Велева да напусне Инициативния комитет. Самата Велева обяви оттеглянето си, като посочи, че не желае нейни журналистически публикации да бъдат използвани в политически контекст в хода на президентската кампания.

„Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно“, се посочва в позицията на комитета.

Оттам подчертават още, че не желаят предизборната кампания да бъде измествана от други скандали и теми, които отклоняват вниманието от въпросите, очаквани от избирателите.

„Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани“, заявяват от Инициативния комитет.

Комитетът за издигането на кандидатурите на Йотова и Вълчев беше учреден на 8 септември 2026 г. в НДК в София.