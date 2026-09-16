Мездра отбелязва Европейския ден без автомобили с традиционно велосъстезание

Ученици от I до VII клас ще премерят умения в майсторското управление на велосипед, а сред всички участници ще бъдат разиграни 45 награди

За 24-ти път Мездра ще отбележи Европейския ден без автомобили. На 22 септември 2026 г. площад „България“ ще се превърне в арена на традиционното състезание по майсторско управление на велосипед за ученици от I до VII клас.

Спортният празник се организира от Община Мездра в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември. Тази година кампанията преминава под мотото „Мобилност за всички“, като поставя акцент върху достъпа до устойчиви начини на придвижване за всички граждани.

Участниците във велосъстезанието ще бъдат разделени в три възрастови групи – I–II, III–IV и V–VII клас, отделно за момичета и момчета. Класиралите се на първите три места ще получат медали и грамоти.

След състезанието ще се проведе и томбола с 45 предметни награди, осигурени от Община Мездра. Сред големите награди са планински велосипед „Drag ZX2“, тротинетка „Scooter Cruise 200XB“ и скейтборд „DGK Syndicate Skateboard Deck“. Предвидени са още футболни, баскетболни и волейболни топки, комплекти за тенис на маса и бадминтон, дартс, ученически раници и други награди. Най-малките участници също ще получат специални отличия.

Записването става при учителите по физическо възпитание и спорт в местните училища или на място непосредствено преди началото.

Стартът е в 10:30 часа на 22 септември на площад „България“ в Мездра.