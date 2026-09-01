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Спорт

БФС утвърди програмата за деветия и десетия кръг на efbet Лига

Недялко Тенев

В програмата са включени още двубоят за Суперкупата между Левски и ЦСКА и отложеният мач Локомотив София – ЦСКА

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от деветия и десетия кръг на efbet Лига.

Обявени са също датата и часът за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА, както и за отложения двубой от седмия кръг между Локомотив София и ЦСКА.

Девети кръг

На 9 септември от 18:30 часа Левски и ЦСКА ще се изправят един срещу друг в мача за Суперкупата на България.

Деветият кръг на efbet Лига започва на 11 септември от 21:00 часа с двубоя Черно море – Локомотив София.

На 12 септември ЦСКА 1948 приема Дунав от 19:00 часа, а от 21:15 часа ЦСКА е домакин на Арда.

На 13 септември са предвидени три срещи – Славия – Спартак Варна от 15:15 часа, Ботев Враца – Левски от 17:45 часа и Ботев Пловдив – Локомотив Пловдив от 20:30 часа.

Кръгът завършва на 14 септември от 20:30 часа с мача Лудогорец – Септември.

Десети кръг

Преди началото на десетия кръг ще бъде изигран отложеният от седмия кръг двубой Локомотив София – ЦСКА. Срещата е насрочена за 16 септември от 19:00 часа.

Десетият кръг започва на 18 септември от 20:00 часа със срещата Славия – ЦСКА 1948.

На 19 септември програмата включва Дунав – Ботев Враца от 14:00 часа, Септември – Ботев Пловдив от 16:30 часа и Арда – Черно море от 19:00 часа.

Три срещи ще се играят на 20 септември – Спартак Варна – Локомотив София от 15:15 часа, Локомотив Пловдив – ЦСКА от 17:45 часа и Левски – Лудогорец от 20:30 часа.

Всички посочени срещи в публикуваната програма са предвидени за телевизионно излъчване по DIEMA SPORT HD.

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