Спортното училище в Русе посрещна учебната година с обновена база и нови инвестиции

Над 300 ученици започнаха занятия в „Майор Атанас Узунов“, а инвестициите в сградата, общежитието и новия физкултурен салон надхвърлят 3,6 млн. евро

С реновирана сграда и мащабни инвестиции в спортната база Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ в Русе посрещна началото на новата учебна година. В училището се обучават малко над 300 ученици в 15 паралелки, като 69 деца прекрачиха прага му за първи път.

Сред гостите на откриването бяха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, областният управител проф. Любомир Владимиров, представители на областната и общинската администрация, Министерството на младежта и спорта и Регионалното управление на образованието.

Владимиров: Спортът трябва да бъде национален приоритет

Областният управител проф. Любомир Владимиров заяви, че държавата трябва да инвестира дългосрочно в младите хора и да оценява резултатите не само по размера на вложените средства, а и по реалната промяна, която те постигат.

„Училищният звънец отново ни напомня, че бъдещето на България не се създава някъде далеч от нас. То се създава именно тук – в класните стаи, в спортните зали и на стадионите, в труда на учителите и треньорите и в усилията на всяко едно българско дете“, заяви Владимиров.

Според него младите хора трябва да имат възможност да получат добро образование, да развиват талантите си и да намерят професионална реализация в България.

Керязов: В спортното училище се изгражда характер

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов също подчерта необходимостта спортът да бъде сред националните приоритети.

„Вашето училище е специално и трябва да сте горди с него. Оттук са започнали легендарни български спортисти, които са прославили Русе и България“, каза министърът.

По думите му в спортните училища наред с учебния и тренировъчния процес се изграждат характер и важни морални качества. Той благодари на преподавателите, треньорите и родителите за подкрепата към младите спортисти.

Керязов посочи още, че състоянието на спортните училища в страната като цяло остава незадоволително и много от тях се нуждаят от ремонти на учебните корпуси, спортните зали и общежитията.

Над 3,6 млн. евро инвестиции

Министърът и областният управител участваха и в откриването на ремонтираната сграда на училището. Стойността на проекта е малко над 1,5 млн. евро, осигурени от Министерството на младежта и спорта.

Паралелно се ремонтира и общежитието на училището за около 920 хил. евро, като дейностите трябва да приключат до края на годината.

Изгражда се и нов физкултурен салон за 1,2 млн. евро, който трябва да бъде завършен в рамките на 12 месеца. Финансирането е осигурено от Министерството на образованието и науката с допълнително съфинансиране от Министерството на младежта и спорта.

По време на церемонията директорът Евгени Недев беше удостоен със званието „Заслужил треньор“ на училището, а неговата съпруга – световна вицешампионка по кану-каяк – получи плакет за почетен възпитаник и изявен спортист на учебното заведение.