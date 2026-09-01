Пловдив открива 22-рия Есенен салон на изкуствата с премиера на Деян Донков

Културният формат започва на 1 септември с Националните есенни изложби и моноспектакъла „Последното бягство на Дон Жуан“

Пловдив отново се превръща в голяма сцена на открито с началото на 22-рото издание на Есенния салон на изкуствата. Традиционният културен формат на Община Пловдив ще продължи от септември до ноември и ще събере десетки събития в областта на музиката, театъра, танца, литературата и визуалните изкуства.

Началото на програмата на 1 септември е белязано от две значими събития – откриването на Националните есенни изложби – Пловдив 2026 и премиерата на моноспектакъла на Деян Донков „Последното бягство на Дон Жуан“.

„Огледала на града“ открива Националните есенни изложби

От 18:00 часа на площад „Атанас Кръстев“ – Лапидариума в Стария град, ще бъдат официално открити Националните есенни изложби – Пловдив 2026.

Тазгодишният кураторски проект на Генади Гатев носи името „Огледала на града“ и събира художнички от различни поколения и с различни художествени практики. Пловдив е представен не само като исторически град, а и като живо пространство, в което се преплитат памет, лични истории и човешки преживявания.

Специално място е отделено на творчеството на Елисавета Консулова-Вазова, Бистра Винарова и Мария Доспевска – авторки, свързани с ранните промени в ролята и присъствието на жените в българския художествен живот.

Наред с тях участват редица съвременни художнички, работещи с живопис, фотография, графика, видео и инсталации.

Произведенията ще бъдат представени в Къщата на Верен Стамболян, Балабановата къща, Къща „Хиндлиян“, пространства на Градската художествена галерия – Пловдив и двора на галерия „Червеното пони“.

Деян Донков открива Есенния салон на Античния театър

Официалното откриване на Есенния салон на изкуствата – Пловдив 2026 ще бъде тази вечер от 21:00 часа на Античния театър.

Публиката ще види премиерата на моноспектакъла на Деян Донков „Последното бягство на Дон Жуан“ по текст на Недялко Славов.

Режисьор на постановката е самият Деян Донков, авторската музика е на Асен Аврамов, видео дизайнът и 3D мапингът са дело на Мая Вселенска, а сценографията – на Цецка Ивайлова.

Спектакълът е втората съвместна работа във формата на моноспектакъл на творческия тандем Деян Донков – Недялко Славов след сценичния прочит на романа „Камбаната“.

В центъра на новата постановка е образът на вечния любовник Дон Жуан, чрез който авторите поставят въпроси за човешката природа, любовта и бъдещето на обществото в един все по-дигитализиран свят.

През следващите три месеца Есенният салон на изкуствата ще предложи на пловдивчани и гостите на града разнообразна програма от фестивали, спектакли, концерти, изложби, литературни прояви и други културни събития.

Пълна дигитална програма на Есенния салон на изкуствата – Пловдив 2026