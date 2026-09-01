Путин посочи продължаващи недостатъци в работата на ООН

Путин: Не всичко в работата на ООН ни харесва и удовлетворява, но така е било винаги.

Руският президент Владимир Путин заяви на 1 септември, че не всички са удовлетворени от работата на ООН, но подчерта, че „така е било винаги“.

„Разбира се, животът не стои на едно място и вероятно не всичко и не винаги в работата на ООН ни харесва и удовлетворява. В същото време трябва да отбележа, че така е било винаги. Практически от момента на нейното създаване“, заяви той по време на заседание на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

Като пример Путин припомни дейността на министъра на външните работи на СССР Андрей Громико, който често е наричан „Господин Не“ заради редовното използване на правото на вето. По думите на президента по този начин Москва е защитавала собствените си интереси, както и позициите на държавите от Африка, Латинска Америка и Югоизточна Азия.

В същото време Путин подчерта, че ООН трябва и занапред да запази централната си роля в международните отношения, тъй като според него потенциалът на организацията все още не е напълно разгърнат. За тази цел руският лидер предложи реформиране на организацията.

„Все пак потенциалът на ООН, според мен, далеч не е напълно разгърнат и е важно да се положат усилия за повишаване на ефективността на нейната дейност, за разширяване на представителството в нейните органи, включително в Съвета за сигурност, за сметка на страните от Глобалния юг и Изтока. Като цяло ООН трябва да бъде адаптирана към променящите се реалности и към фундаменталните промени, които се очертават в глобалната политика и икономика“, обясни Путин.

Президентът заяви още, че световната организация трябва да остане основният механизъм за съгласуване на интересите на различните държави, а нейният Устав – ключов източник на международното право. Според Путин „обединяващата и съзидателна дейност“ на ООН продължава да бъде необходима на света.

В същото време той добави, че международната система постепенно се движи към многополюсен модел, а наред с ООН все по-голяма роля играят регионалните обединения, сред които и Шанхайската организация за сътрудничество.