Първо заседание на съвета за Националната детска болница ще се проведе днес

Междуведомственият орган ще координира действията на институциите по изграждането на лечебното заведение, определено като обект с национално значение

Първото заседание на Междуведомствения координационен съвет по въпросите на Националната детска болница ще се проведе днес в Министерския съвет.

Съветът е създаден като консултативен орган към Министерския съвет и има за задача да подпомага координацията между институциите във връзка с подготовката и изграждането на бъдещата Национална детска болница.

Координация между държавните и местните институции

Работата на съвета ще бъде насочена към координиране на действията в рамките на изпълнителната власт, както и към сътрудничество с други държавни органи и структурите на местното самоуправление.

Основен акцент ще бъде определянето и провеждането на държавната политика, свързана с реализацията на проекта за Национална детска болница.

Бъдещото лечебно заведение е определено като обект с национално значение и приоритет за правителството.

Провеждането на първото заседание поставя началото на работата на междуведомствения съвет, който трябва да осигури институционална координация при изпълнението на проекта.