Ледниково срутване предизвикало опустошителния поток по границата между Непал и Китай

Бедствието започнало на над 5000 метра надморска височина и прераснало в мощен кално-каменен поток, който нанесъл тежки поражения в района на граничния пункт Дзилун

Мощният кално-каменен поток, който на 26 август засегна района на границата между Непал и Китай, е резултат от верижен природен процес, започнал със срутване на ледник високо в Хималаите.

Около 10:30 часа бедствието, възникнало на непалска територия, достигнало китайската страна на границата и причинило сериозни разрушения, жертви и изчезнали хора в района на граничния пункт Дзилун в автономния район Сидзан.

Началото – срутване на ледник на 5140 метра

Според представената информация процесът започнал в горното течение на река Чочен кхола в Непал, на около 5140 метра надморска височина.

При срутването била засегната ледникова площ от приблизително 620 000 квадратни метра. Огромната ледена маса започнала да се движи с висока скорост надолу по стръмния планински склон.

По пътя си тя увличала скали, почва и други натрупани в дерето материали, като постепенно увеличавала обема и разрушителната си сила.

Лед, скали и почва се превърнали в мощен поток

Смесената маса достигнала река Гуобасяцю, която служи като естествена граница между Китай и Непал, а впоследствие се насочила на запад към река Дунлин Цанбу.

Така първоначалното ледниково срутване прераснало в мощен кално-каменен поток от лед, вода, скални отломки и почвени материали.

По пътя си той нанесъл тежки поражения на граничния пункт Дзилун и засегнал райони по течението.

Високата скорост оставила малко време за реакция

Един от факторите, увеличили мащаба на бедствието, била голямата разлика във височината между мястото на първоначалното срутване и засегнатите райони.

Стръмният релеф позволил на огромната маса да развие висока скорост, което значително увеличило разрушителната ѝ сила. В резултат хората по пътя на бедствието разполагали с много малко време за реакция и евакуация.

Това е допринесло за тежките последици от природното бедствие. В предоставената информация не се посочва окончателен брой на загиналите, ранените и изчезналите.