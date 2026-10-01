Лукаш Машек отбеляза единствения гол в Храдец Кралове, а последният мач на България в групата е срещу Шотландия

Младежкият национален отбор на България отстъпи с 0:1 на Чехия в предпоследния си двубой от група B на квалификациите за Европейското първенство през 2027 г.

Срещата се игра на „Малшовичка Арена“ в Храдец Кралове, а единственото попадение в двубоя беше дело на Лукаш Машек в 54-ата минута.

Три промени в състава на България

Селекционерът Тодор Янчев направи три промени в стартовия състав в сравнение с двубоя срещу Португалия.

Валери Владимиров започна вместо Мартин Георгиев, Дамян Йорданов замени наказания Цветослав Маринов, а Александър Маринов получи място сред титулярите за сметка на Роберто Райчев.

Чехия започна по-активно и създаде няколко опасности пред българската врата. След първия четвърт час Пламен Андреев трябваше да се намесва решително при удар от близка дистанция.

България отговори с възможност за Никола Илиев. След центриране на Асен Митков от ъглов удар той обаче не успя да нанесе точен завършващ удар.

Лукаш Машек реши мача

Резултатът беше открит в 54-ата минута. Лукаш Машек беше изведен зад българската отбрана и с удар с левия крак успя да се разпише за 1:0.

Младежките национали потърсиха отговор. Стивън Стоянчов отправи удар с глава след подаване на Георги Лазаров, но не успя да преодолее защитата на домакините.

Тодор Янчев опита да промени развитието на срещата с включването на Васил Казълджиев и Антоан Стоянов на местата на Асен Митков и Александър Маринов.

В 78-ата минута Пламен Андреев отново се намеси решително, този път след опасен изстрел от дистанция на Павел Качор. Българският тим се справи и с напрежението при последвалия ъглов удар.

До края националите не успяха да стигнат до изравнително попадение и срещата завърши при резултат 1:0 за Чехия.

България завършва квалификациите срещу Шотландия

Последният двубой на България в квалификационната група за Евро 2027 ще бъде на 6 октомври срещу Шотландия в Пазарджик.

Състав на България U21: Пламен Андреев, Тодор Павлов, Валери Владимиров, Росен Божинов, Симеон Шишков, Асен Митков (капитан), Дамян Йорданов, Никола Илиев, Александър Маринов, Георги Лазаров, Стивън Стоянчов.

Селекционер: Тодор Янчев.