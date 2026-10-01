Костадин Костадинов ще посети градовете Попово и Търговище 

В събота предизборната му обиколка продължава в град Враца и град Козлодуй

Кандидатът за президент на “Възраждане” продължава предизборната си обиколка в страната. Само в първите дни на кампанията той посети 13 града, а утре предизборната му обиколка продължава в град Попово и в град Търговище.

И в двата града Костадинов ще се срещне с избиратели на пунктовете на “Възраждане”, изградени в централната част на градовете.

Кандидатът на “Възраждане” ще бъде на площада сред хората, защото ще проведе един различен разговор за бъдещето на България. Разговор, в който отговорите на всички въпроси идват от хората. Той ще говори не за миналото, не за старите разделения, а за бъдещето, за необходимостта от нова колективна цел за българския народ. Всички желаещи ще получат като подарък от Костадинов учебника по “Родинознание” за 1-4 клас, на който той е автор.

В събота предизборната обиколка продължава в градовете Козлодуй и Враца. Там Костадинов отново ще се срещне с граждани, за да обсъдят основните приоритети, които поставя в кандидатпрезидентската си кампания – сигурност, стабилност, независимост, благоденствие и образователен и научен просперитет. Срещите ще се проведат отново на централните площади.

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