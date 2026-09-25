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Вечер на руската литературна класика в София: „Литературна диктовка“ и творчество на Алексей Толстой

Недялко Тенев

Руският дом в София кани публиката на 25 септември на литературна програма с поезия, проза, театър, музика и хореография. Входът е свободен

Вечер, посветена на руската литературна класика, ще се проведе на 25 септември в Руския дом в София. Програмата включва международната акция „Литературна диктовка“ и литературно-музикална вечер, посветена на творчеството на Алексей Константинович Толстой.

Началото ще бъде поставено в 18:00 часа с „Литературна диктовка“. Инициативата дава възможност на участниците да проверят знанията си и да си припомнят известни произведения от руската литература.

Нов сезон на литературно-музикалните вечери

От 19:00 часа ще започне вечерта „Сред шумния бал, случайно…“, посветена на творчеството на Алексей Константинович Толстой.

Събитието ще постави началото на новия сезон на литературно-музикалните вечери в Руския дом.

Програмата ще съчетае поезия и проза, театрални сцени, музика и хореография.

Програма за 25 септември:

18:00 ч. – „Литературна диктовка“
19:00 ч. – „Сред шумния бал, случайно…“
Място: Руският дом в София
Вход: свободен

Организаторите канят почитателите на литературата да проверят знанията си и заедно да поставят началото на новия сезон на литературно-музикалните вечери.

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