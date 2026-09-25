Вечер на руската литературна класика в София: „Литературна диктовка“ и творчество на Алексей Толстой
Руският дом в София кани публиката на 25 септември на литературна програма с поезия, проза, театър, музика и хореография. Входът е свободен
Вечер, посветена на руската литературна класика, ще се проведе на 25 септември в Руския дом в София. Програмата включва международната акция „Литературна диктовка“ и литературно-музикална вечер, посветена на творчеството на Алексей Константинович Толстой.
Началото ще бъде поставено в 18:00 часа с „Литературна диктовка“. Инициативата дава възможност на участниците да проверят знанията си и да си припомнят известни произведения от руската литература.
Нов сезон на литературно-музикалните вечери
От 19:00 часа ще започне вечерта „Сред шумния бал, случайно…“, посветена на творчеството на Алексей Константинович Толстой.
Събитието ще постави началото на новия сезон на литературно-музикалните вечери в Руския дом.
Програмата ще съчетае поезия и проза, театрални сцени, музика и хореография.
Програма за 25 септември:
18:00 ч. – „Литературна диктовка“
19:00 ч. – „Сред шумния бал, случайно…“
Място: Руският дом в София
Вход: свободен
Организаторите канят почитателите на литературата да проверят знанията си и заедно да поставят началото на новия сезон на литературно-музикалните вечери.