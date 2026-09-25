Гала концертът на China Media Group (CMG) за Празника на средата на есента през 2026 г., излъчен в петък, предложи богата програма от изпълнения, посветени на Луната, семейното събиране и културните традиции. Спектакълът представи аудиовизуално преживяване, в което традиционната китайска култура се съчетава по естествен начин с модерните технологии.

Годишният гала концерт, известен на китайски и като „Цюуей“ (Qiuwan), е записан в град Хуайнан, провинция Анхуей в Източен Китай – родното място на древния текст, в който е записана легендата за Чан’ъ и нейното излитане към Луната.

Тази година се навършват 20 години, откакто Празникът на средата на есента е включен в първия национален списък на Китай с нематериалното културно наследство.

Тазгодишният спектакъл беше разделен на три части, посветени на културното значение на Луната по време на Празника на средата на есента. В него бяха представени традиционни изкуства като народния танц „Хуагудън“, театърът на сенките и традиционни банкетни ястия с тофу, представени по по-интерактивен и съвременен начин.

Първата част, озаглавена „Пътуване към Луната“, започна с „Ода за Празника на средата на есента“ – емоционално изпълнение на китайските певци Сун Нан и Тан Уейуей заедно с детски хор. Чрез плавното съчетаване на детската невинност с ритуалната музика песента пресъздава непреходната жизненост на традиционната китайска култура.

Съчетавайки реални природни пейзажи с модерни аудиовизуални технологии, спектакълът включи и авангардни иновации като изкуствен интелект (AI) и роботика, които помогнаха традиционните сюжети да оживеят пред публиката.

В програмата беше включена и оригиналната песен, създадена с помощта на изкуствен интелект – „Есенно пътуване на север и юг“. Тя отдава почит на волята, устойчивостта и духа на обикновените хора в стремежа им към успех.

По време на спектакъла общо 8000 дрона изпълниха нощното небе, създавайки изображения на значими китайски инженерни постижения и допълвайки празничната атмосфера.

Гала концертът беше излъчен на живо по света по различни телевизионни канали на CMG, сред които CCTV-1, CCTV-3 и CCTV-4, както и чрез нови медии и социални платформи на CMG в чужбина. Спектакълът беше достъпен и чрез водещи медии в други държави, включително Австралия, Нова Зеландия и Обединените арабски емирства.

Празникът на средата на есента е традиционен китайски празник, който се отбелязва на 15-ия ден от осмия месец според китайския лунен календар. Тази година той се пада в петък. В цял Китай хората отбелязват празника, като се събират със семействата си, наблюдават Луната, ядат лунни сладкиши и палят цветни фенери.

Придружаващо видео:

Източник: CCTVPlus