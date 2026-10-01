Путин поздрави Си Дзинпин по случай 77-ата годишнина от създаването на Китайската народна република

Руският президент Владимир Путин поздрави на 1 октомври председателя на Китайската народна република Си Дзинпин по случай 77-ата годишнина от създаването на Китайската народна република.

„Под Ваше ръководство Китай демонстрира впечатляващи успехи в социално-икономическата и научно-техническата сфера и има значителен конструктивен принос за решаването на най-важните въпроси от регионалния и глобалния дневен ред“, се посочва в поздравителната телеграма, публикувана на сайта на Кремъл.

Руският държавен глава отбеляза високото ниво на руско-китайските отношения. По думите му Москва и Пекин последователно реализират мащабни съвместни проекти в различни области и координират позициите си по международни въпроси.

Путин изрази също увереност, че предстоящата му среща със Си Дзинпин по време на срещата на върха на АТИС през ноември в Шънджън ще бъде резултатна. Според него разговорите трябва да допринесат за по-нататъшното укрепване на всеобхватното партньорство между двете страни.

На 31 август по време на преговори с Путин в Бишкек Си Дзинпин отбеляза, че стремежът на народите на Русия и Китай към мир и развитие остава непроменен.

Китайският лидер добави, че на Шанхайската организация за сътрудничество е възложена важна мисия за поддържането на стабилността и развитието в региона.

От своя страна Путин заяви по време на разговора с китайския си колега, че Русия и Китай успешно развиват сътрудничеството си във всички направления.

източник: iz.ru