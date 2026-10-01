Старт на седмото издание на Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2026 г.“

Окръжен съд Кюстендил, съвместно с районните съдилища в Дупница и Кюстендил дават начало на седмото издание на ученическия конкурс „В страната на Справедливостта 2026 г.“ – инициатива, която вече седем години насърчава децата и младите хора да говорят за справедливостта по свой начин – чрез творчество, въображение и лична позиция. Тази година конкурсът отправя към участниците едно кратко, но важно послание:

СПРИ! ПОМИСЛИ! ПОСТЪПИ ПРАВИЛНО!

„Справедливостта не започва само в съдебната зала и не се измерва единствено с познаването на закона. Тя започва в ежедневните ни избори – в начина, по който се отнасяме към другия, в това дали ще помогнем, дали ще спазим правилото, дали ще проявим уважение и дали ще помислим за последиците от собствените си действия“, коментира председателят на Окръжен съд Кюстендил, съдия Пенка Братанова.

Какво виждаме около себе си? Какво искаме да променим? Как бихме постъпили ние? Тези въпроси са в основата на тазгодишното издание на ученическия конкурс и неговите три категории:

– Изобразително изкуство- „Виждам“ / рисунка, компютърна графика,приложно изкуство /: Как децата виждат света, в който живеят и в който искат да живеят?

Участниците могат да покажат чрез своите творби какво означават за тях добротата, уважението, справедливостта, безопасността, приятелството, отговорността и правилният избор.

– Литературно творчество- „Разказвам“ / поезия и проза /:

История, мисъл, преживяване или въображаема ситуация, в която човек трябва да направи избор. Какъв избор бих направил?

Чрез разказ, есе, стихотворение, приказка или друга литературна форма участниците могат да разкажат за своите представи за справедливостта, за правилното и неправилното, за последствията от нашите действия и за силата да направим добрия избор. Защото всяка история започва с един момент, в който трябва да решим как да постъпим.

– Мултимедийно творчество – „Показвам“ / презентация, видеоклип, уебсайт, анимация, образователна игра и др. /

Кратко послание за реален проблем — агресия, безопасност, тротинетки, правила, уважение, отговорност и др. Как можем да решим ситуацията?

Тази категория дава възможност на участниците не просто да говорят за проблемите, а да покажат своето решение. Сред възможните теми са агресията и отношението към другия, безопасността на пътя, поведението при използване на електрически тротинетки и мотори, правилата в училище и спорта, отговорността и уважението към хората около нас.

„В страната на Справедливостта“ не е само конкурс. Той е възможност децата да бъдат чути, да говорят за проблемите, които виждат около себе си. Да задават въпроси. Да предлагат решения. Да разберат, че правилата не са само ограничения, а начин да пазим себе си и другите, споделят организаторите от Окръжен съд Кюстендил, Районен съд Дупница и Районен съд Кюстендил.

За участие в конкурса не се допускат работи, с които авторът е участвал в други конкурси, както и такива, които са плагиат, копие или част от работата на други автори. Творбите не трябва да са генерирани от изкуствен интелект!

Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до02.11.2026 г., на адрес:

– Окръжен съд Кюстендил и Районен съд Кюстендил: Кюстендил2500, ул. Гороцветна 31;

– Районен съд Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15.

Конкурсът е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” и се провежда със съдействието на Регионалното управление по образованието в Кюстендил.

В първите 6 издания на конкурса / 2020 – 2025 година / участваха над 1000ученици от училищата в област Кюстендил, като всяко дете получи награда.