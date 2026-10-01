Поздравителен адрес от кмета на община Мездра по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври

ДО

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

В ОБЩИНА МЕЗДРА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми съграждани,

Скъпи майки и бащи, баби и дядовци,

Приемете най-сърдечни поздрави от името на Община Мездра и лично от мен по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври!

Днешният празничен ден е чудесен повод да изразим своята дълбока благодарност и преклонение пред Вашата мъдрост, всеотдайност и богат житейски опит.

Вие сте хората, които с неуморен труд изградиха съвременния облик на нашия роден край, съхраниха традициите и ни възпитаха да бъдем достойни, почтени и отговорни личности. Вашият житейски път е безценна книга с уроци по трудолюбие и кураж, от която по-младите поколения трябва да се учат всеки ден.

Днес ние не просто отбелязваме един празник, а казваме голямо „Благодаря!“ за Вашата обич, търпение и подкрепа, които ни дарявате непрестанно.

От все сърце Ви пожелавам да сте здрави и дълголетни! Нека Вашите домове бъдат винаги изпълнени с топлина, а сърцата Ви – с удовлетворение от постигнатото и с надежда за бъдещето. Бъдете заобиколени от вниманието, уважението и обичта на Вашите деца, внуци и близки!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение:

ИВАН АСПАРУХОВ,

Кмет на община Мездра