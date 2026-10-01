Духов оркестър „Васил Абрашев“ ще участва за втора поредна година в Празниците на духовите оркестри в Ботевград

Духов оркестър „Васил Абрашев“ към Общинския културен институт ще участва за втора поредна година в Празниците на духовите оркестри и мажоретните състави в Ботевград. Тази година се провежда 43-тото издание на проявата. Музикантите ще се представят в два концертни дни – на 1 и 2 октомври, като втората изява ще бъде насочена към младежката публика.

По думите на диригента д-р Росица Бояджиева – Вълева организаторите обичайно канят различни състави в отделните издания на празниците. Тази година обаче търговищкият оркестър е получил специална покана да гостува отново.

Към състава се присъединяват и нови музиканти. Анъл Мехмедов и Хактан Ахмедов са ученици в XI клас във II СУ „Проф. Никола Маринов“ и свирят на кларинет и тромпет. Част от оркестъра вече е и баскитаристката Елена Ангелова, позната на публиката като част от група „Керана и космонавтите“.

В тазгодишното издание на празниците ще участват още Общинският и Младежкият духов оркестър на Ботевград, духови оркестри от Перник, Велико Търново и Варна, както и перкусионната група и филхармоничният оркестър „Павлос Мелас“ от Гърция. В програмата ще се включат и мажоретните състави на Ботевград.