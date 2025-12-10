България U17 и U19 научиха съперниците си в евроквалификациите

Юношеските национални отбори на България до 17 г. (набор 2010 г.) и 19 г. (набор 2008 г.) научиха съперниците си в квалификациите за европейското първенство съответно в Латвия (U17) и Чехия (U19) през 2027 г.

България U17 (набор 2010 г.) ще се изправи срещу Португалия, Сърбия и Андора, като мачовете ще се играят в Португалия.

България U19 (набор 2008 г.) ще играе срещу Англия, Хърватия и Испания, като срещите ще се състоят в Хърватия.

В същото време станаха ясни и противниците на селекцията на България U17, съставена от играчи, родени през 2009 г., за втория кръг на квалификациите от Лига Б. През март 2026 г. “лъвчетата” ще срещнат Малта, Литва и Азербайджан, като двубоите ще се изиграят на българска земя и ще дадат възможност за изкачване в Лига А.

Форматът на евроквалификациите за U17 (набор 2010 г.):

Пресявките в тази възрастова група ще се състоят от два кръга. Първият от тях ще се проведе в периода 1 юли – 17 ноември. Победителите от 14-те групи, както и завършилите на второ място тимове ще се класират за втори кръг на Лига А. Останалите 26 състава ще продължат участието си във втори кръг на Лига Б. Срещите от втория кръг на квалификационната кампания ще се състоят през пролетта на 2027 г. и ще определят 7-те отбора финалисти, които ще се присъединят към домакина на турнира Латвия, който също ще участва в квалификациите, но мястото му във финалния етап на надпреварата е гарантирано.

Форматът на еквроквалификациите за U19 (набор 2008 г.):

От този цикъл пресявките във възрастовата категория до 19 г. ще бъдат в нов формат, включващ Лига А и Лига Б, както и три кръга пресявки. Отборът на България U19, който бе в четвърта урна на Лига А, попадна в група А5 в компанията на Англия, Хърватия и Испания.

Първият кръг на квалификациите ще бъде между 23 и 31 март 2026 г., като отборите, завършили на четвърто място в своя поток, ще изпаднат в Лига Б за втория кръг, предвиден за есента на 2026-а.

Третият и последен кръг на квалификациите ще бъде през пролетта на 2027 г., а няколко месеца по-късно ще се проведат и финалите на турнира в Чехия. В тях участие ще вземат 8 отбора, сред които ще бъдат и домакините от Чехия, които също ще участват в квалификациите, но техните резултати в пресявките няма да бъдат взети под внимание.

Същото важи и за селекцията на България, съставена от играчите, родени през 2009 г., която ще участва на EURO U19 в страната ни през 2028 г. По подобие на Чехия, “лъвчетата” ще участват в квалификациите, но мястото им сред финалистите е гарантирано. Както е известно, мачовете от турнира в България ще се изиграят на четири стадиона в три различни града – “Христо Ботев” и “Локомотив” в Пловдив, “Берое” в Стара Загора и “Георги Бенковски” в Пазарджик.

