България ще участва в общоевропейска обществена поръчка за разработване на обща централна платформа на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите

Министерският съвет одобри участието на България в общоевропейска обществена поръчка за разработване на обща централна платформа за прилагането на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ).

МКВЕГ е създаден, за да предотврати риска от изместване на въглеродни емисии за определени стоки. Той ще допълни системата на ЕС за търговия с емисии, като очакванията са да спомогне за постигане на амбициозните цели за намаляване на емисиите на парникови газове и постигане на климатична неутралност до 2050 г.

За да може МКВЕГ да функционира пълноценно, е необходима обща централна платформа. На нея ще се осъществява продажбата на сертификати на одобрените декларатори по МКВЕГ и ще се обезпечи неговата дейност.

