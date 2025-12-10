Годишният добив на шистов нефт от Дзимусаър достигна 1,7 млн. тона

Годишното производство на първото национално демонстрационно находище за добив на континентален шистов нефт в Китай, намиращо се в Дзимусаър, Синдзян-уйгурски автономен район, достигна рекордните 1,7 милиона тона.

Този нефт се намира в шистовите геоложки слоеве, което го прави изключително труден за добиване. Находището в Дзимусаър е на дълбочина от 3800 метра. Към момента основните показатели за добив и ефективност на демонстрационното находище са на водещо ниво в индустрията.

