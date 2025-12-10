МС съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 16 декември в Брюксел.

В дневния ред е предвидено министрите да обменят мнения по Стратегическата рамка за конкурентоспособна и устойчива биоикономика на Европейския съюз. България разглежда биоикономиката като ключова възможност за постигане на климатична неутралност, развитие на селските райони и устойчив икономически растеж. Подкрепяме инициативите за кръговост, използване на странични продукти и биологични отпадъци, които намаляват натиска върху първичната биомаса и подпомагат местните икономики и адаптацията.

Очаква се министрите да приемат Заключения на Съвета относно „Околна среда на Европа 2030 г. – Изграждане на по-устойчива на климатичните промени и кръгова Европа“. В заключенията са откроени взаимовръзките между климатичната устойчивост, кръговостта и други екологични цели, като опазването и възстановяването на биоразнообразието, почвата, екосистемите, водите, предотвратяването и контрола на замърсяването. Подчертана е неотложността на действията за климатична устойчивост и преход към кръговост, предвид тройната планетарна криза.

Предвижда се Съветът да приеме позицията си за преговори с Европейския парламент по предложението за Регламент за Европейската агенция по химикали. Очаква се със законодателното предложение да се подобри ефективността, съгласуваността и прозрачността на процесите на ЕС за оценка на химикалите в полза на всички заинтересовани страни

