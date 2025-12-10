„Поколението Z идва“

Проектът „Gen Z“ даде разсейки и у нас, което беше просто въпрос на време да се случи – чакаше се само подходящ повод да ги изкарат на сцената.

За налагането на този нов тренд са запретнали ръкави хора, които знаят много добре как се управляват подобни процеси, как се манипулират маси, как се прави добър маркетинг и как се създава нова успешна марка. Формират им възгледите, нуждите, каузите…след това идват и съответните марки, компании, продукти и политически формирования, които да им ги предложат. Разбира се, съществена част от новия им мироглед е и социалната ангажираност и „участието” в политическите процеси – протестърска маса по поръчка.

„Gen Z is coming.“ Това е мотото, под което се въртят хиляди видеа в мрежите – динамични кадри, готина англоезична музика, светлинки от хиляди телефони, подскачащи групички, плакати…и посланията, че ТЕ идват – защитниците на свободата, многообразието и демокрацията. В случая с големия протест от миналата седмица дори мен ме изненада в колко много и то големи чуждестранни медии бяха отразени тези протести (разбира се с главен участник джен-зет), колко чевръсто бяха създадени клипчетата, колко много, много англоезични инфлуенсъри, някои с милиони последователи, се включиха с коментари за това как младите в България се борят срещу увеличаването на данъците, корупцията, мафията и как смело защитават демокрацията и европейския път на страната. Мда…

Така че вече си имаме внедрена и наша жълтопаветна джен-зет клика – специално подбрана, обществено активна групичка от нови, млади лидери, която ще ни води напред по пътя на демокрацията.

Поредното разделение е в пълен ход – между поколенията, вътре в самите поколения, коренно различни идеали, ценностна система, светоглед.

Иначе докато слушах новите лидери из студията тези дни, опитвайки се да осмисля умозаключенията им за света, демокрацията и разни други неща, си помислих, че цялата работа е като в научнофантастичните филми – гледаш всичко лъскаво, мигащо, хубаво, кораби, совалки и прочее от сложни по-сложни неща… само дето никога не се разбира кой го прави всичко това. Щото и тук е малко така – то, хубаво да си инфлуенсър и контент криейтър, ама на мен ми липсват машините, тухлите и бетона.

Иначе със съответната поддръжка това ново, жълтопаветно джен-зет успешно и без особени усилия може да докара нещата до „Mad Max“. Хубавото и успокояващо в цялата работа е, че ние още сме тук и нямаме никакво намерение да ходим другаде. Та, всичко върви по план.

Aвтор: Весела Станчева

Facebook

Twitter



Shares