България

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени на разходите по бюджета на МОСВ за 2025 г.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за 2025 г.
Промяната се извършва основно поради формирана икономия в резултат на нереализирани обществени поръчки, като разходите се насочват към такива с незабавна реализация. Преразпределят се и разходите за персонал без да се променя общо утвърдената им стойност. Промените няма да доведат до допълнителни разходи, тъй като се извършват в рамките на утвърдените разходи по бюджета на министерството.

